В работе Telegram произошел сбой

Приложение Telegram на смартфоне. Фото: ifix.ua

В работе мессенджера Telegram днем 31 мая произошел сбой. Некоторые пользователи жаловались, что не могут отправлять сообщения.

Об этом сообщает Downforeveryoneorjustme.

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У некоторых пользователей мессенджер работал в обычном режиме. Причина ошибок пока неизвестна.

На сбой после 15:00 жаловались пользователи из Украины и Беларуси.

Жалобы пользователей на работу Telegram. Фото: скриншот

Последние проблемы в работе Telegram были зафиксированы 27 апреля. Их продолжительность составляла около часа.

Напомним, активность российской пропаганды в мессенджере Telegram значительно возросла, особенно в контексте распространения ложной информации. С начала мая количество ложных сообщений, касающихся войны России против Украины, ситуации на Ближнем Востоке, а также предстоящих выборов в Европарламент увеличилось более чем в два раза.

Также в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру Telegram. Защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія" предлагают создать украинские волонтеры, и он уже получил название "Дія.Канали".