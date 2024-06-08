Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Telegram стався масштабний збій — що відомо arrow

У Telegram стався масштабний збій — що відомо

8 червня 2024 21:53
оновлено: 22:02
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Telegram стався збій — що не працює, яка причина
Додаток Telegram. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Увечері 8 червня користувачі Telegram зіткнулися з масштабним збоєм у роботі сервісу. Додаток повністю перестав працювати.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Які проблеми, зафіксовані під час збою

1. Не завантажуються фотографії

2. Не відкриваються відео

3. Не можливо переслати повідомлення з каналу до збереженого або іншому користувачеві.

4. Канали прогорталися до найновіших постів із затримкою.

5. Крім того, багато користувачів повідомляли про загальне зависання додатка.

Проблеми із сервісом помічені ні тільки в Україні. Тому, ймовірно, це загальносистемний характер збою.

Сайт Downdetector підтверджує збій у роботі, однак його причина досі невідома.

Нагадаємо,  31 травня, у роботі месенджера Telegram стався збій. Деякі користувачі скаржились, що не можуть надсилати повідомлення.

Також ми повідомляли, що в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру Telegram. Члени ГО "Аналітичний центр інформаційних ресурсів" Богдан Соломикін та Олександр Олешко розповіли подробиці.

соцмережі
додаток
збій
Telegram

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна