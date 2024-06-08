У Telegram стався збій — що не працює, яка причина

Додаток Telegram. Фото: росЗМІ

Увечері 8 червня користувачі Telegram зіткнулися з масштабним збоєм у роботі сервісу. Додаток повністю перестав працювати.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Які проблеми, зафіксовані під час збою

1. Не завантажуються фотографії

2. Не відкриваються відео

3. Не можливо переслати повідомлення з каналу до збереженого або іншому користувачеві.

4. Канали прогорталися до найновіших постів із затримкою.

5. Крім того, багато користувачів повідомляли про загальне зависання додатка.

Проблеми із сервісом помічені ні тільки в Україні. Тому, ймовірно, це загальносистемний характер збою.

Сайт Downdetector підтверджує збій у роботі, однак його причина досі невідома.

Нагадаємо, 31 травня, у роботі месенджера Telegram стався збій. Деякі користувачі скаржились, що не можуть надсилати повідомлення.

Також ми повідомляли, що в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру Telegram. Члени ГО "Аналітичний центр інформаційних ресурсів" Богдан Соломикін та Олександр Олешко розповіли подробиці.