У Telegram стався збій — що не працює, яка причина

У Telegram стався масштабний збій — що відомо
Увечері 8 червня користувачі Telegram зіткнулися з масштабним збоєм у роботі сервісу. Додаток повністю перестав працювати.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Які проблеми, зафіксовані під час збою
1. Не завантажуються фотографії
2. Не відкриваються відео
3. Не можливо переслати повідомлення з каналу до збереженого або іншому користувачеві.
4. Канали прогорталися до найновіших постів із затримкою.
5. Крім того, багато користувачів повідомляли про загальне зависання додатка.
Проблеми із сервісом помічені ні тільки в Україні. Тому, ймовірно, це загальносистемний характер збою.
Сайт Downdetector підтверджує збій у роботі, однак його причина досі невідома.
Нагадаємо, 31 травня, у роботі месенджера Telegram стався збій. Деякі користувачі скаржились, що не можуть надсилати повідомлення.
Також ми повідомляли, що в Україні може з'явитися вітчизняний прототип соцмереж як альтернатива месенджеру Telegram. Члени ГО "Аналітичний центр інформаційних ресурсів" Богдан Соломикін та Олександр Олешко розповіли подробиці.
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