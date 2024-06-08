В Telegram произошел сбой — что не работает, какая причина

В Telegram произошел масштабный сбой — что известно
Вечером 8 июня пользователи Telegram столкнулись с масштабным сбоем работы сервиса. Приложение полностью перестало работать.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Какие проблемы, зафиксированы во время сбоя
1. Не загружаются фотографии.
2. Не открываются видео.
3. Невозможно переслать сообщение с канала в сохраненное или другому пользователю.
4. Каналы пролистывались до новейших постов с задержкой.
5. Кроме того, многие пользователи сообщали об общем зависании приложения.
Проблемы с сервисом замечены не только в Украине. Поэтому, возможно, это общесистемный характер сбоя.
Напомним, что 31 мая, в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Некоторые пользователи жаловались, что не могут отправлять сообщения.
Также мы сообщали, что в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру Telegram. Члены ОО "Аналитический центр информационных ресурсов" Богдан Соломыкин и Александр Олешко рассказали подробности.
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