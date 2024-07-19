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У світі стався глобальний ІТ-збій — проблеми зі зв'язком, банками та транспортом

19 липня 2024 10:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Збій сервісів по всьому світу — це пов'язано з Crowdstrike та Windows
Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Freepick
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 19 липня, в усьому світі стався глобальний збій в IT системі. В країнах скасовують та переносять авіарейси, є проблеми зі зв'язком та доступом до банкінгу.

Про це пише Bloomberg.

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Зокрема, технічні збої зачепили ОС Windows, Лондонську біржу, банки, сотні компаній, авіакомпанії United Airlines, Delta Airlines і American Airlines, Turkish Airlines та багато інших.

Аеропорти США, Іспанії та Німеччини призупинили польоти через проблеми зі зв'язком. Також є збої в роботі системи авіаліній Ірландії, Австралії та інших країн.

Також у деяких країнах не працюють платіжні системи та банки.

Пожежна служба столиці Данії повідомила на платформі X, що має проблеми з автоматичною пожежною сигналізацією в Копенгагені, закликаючи людей викликати екстрену допомогу у разі пожежі.

Телеканал Sky News не зміг вести пряму трансляцію.

Японський McDonald's призупинив роботу близько третини своїх магазинів по всій країні.

Також постраждали мережі готелів, проблеми виникають під час реєстрації.

За даними Bloomberg, збої на території від США до Азії сталися після того, як корпорація Microsoft Corp. повідомила про збій у своїх сервісах, зокрема в онлайн-службах Azure і 365. 

Глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. 

Також ми повідомляли, що 19 липня і в роботі Нової пошти стався збій. Відділення не приймають посилки.

А раніше стався колапс енергосистеми в південно-східній Європі. Тоді без світла залишилися цілі регіони.

авіасполучення банки збій зв'язок IT

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