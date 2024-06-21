Боснія і Герцеговини та сусіднікраїни залишилися без світла — яка причина

Лінія електропередачі. Фото ілюстративне: Вікіпедія

У п'ятницю, 21 червня, через несправність енергосистеми в Боснії і Герцеговині та деяких сусідніх країнах сталися масштабні відключення електроенергії. Наразі фахівці працюють над усуненням причин збою та відновленням електропостачання.

Про це повыдомило Avaz у п'ятницю, 21 червня.

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Колапс усієї енергосистемии

У країнах піденно-східної Європи стався колапс усієї енергосистеми. Наразі всі Боснія і Герцеговина, а також деякі частини сусідніх держав залишилися без світла через несправність мережі. Енергетики намагаються втановити причини збою та виправити ситуацію.

"Вся електроенергетична система Боснії та Герцеговини впала, і майже вся країна не має електроенергії. Коли система ламається, гідроелектростанції, теплові електростанції не можуть працювати, немає обміну енергією через мережу", — йдеться у повідомленні.

Відключення електроенергії сталося о 12:25. Перебої з електропостачанням також сталися в деяких регіонах Чорногорії та Хорватії, світла немає і на узбережжі Далмації, яке розташоване між островом Раб (Хорватія) на північному заході і затокою Котор (Чорногорія) на південному сході.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

Також ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.