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Коллапс энергосистемы в юго-восточной Европе — без света остались целые регионы

21 июня 2024 16:31
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Босния и Герцеговины и соседние страны остались без света - какая причина
Линия электропередач. Фото иллюстративное: Википедия
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В пятницу, 21 июня, из-за неисправности энергосистемы в Боснии и Герцеговине и некоторых соседних странах произошли масштабные отключения электроэнергии. В настоящее время специалисты работают над устранением причин сбоя и восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщило Avaz в пятницу, 21 июня.

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Коллапс всей энергосистемы

В странах юго-восточной Европы произошел коллапс всей энергосистемы. Вся Босния и Герцеговина, а также некоторые части соседних государств остались без света из-за неисправности сети. Энергетики пытаются установить причины сбоя и исправить ситуацию.

"Вся электроэнергетическая система Боснии и Герцеговины упала, и почти у всей страны нет электроэнергии. Когда система ломается, гидроэлектростанции, тепловые электростанции не могут работать, нет обмена энергией через сеть", — говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии произошло в 12:25. Перебои с электроснабжением также произошли в некоторых регионах Черногории и Хорватии, света нет и на побережье Далмации, расположенном между островом Раб (Хорватия) на северо-западе и заливом Котор (Черногория) на юго-востоке.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

Также мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз состояния энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей требуется примерно два года.

электроэнергия
Хорватия
Черногория
Европа
сфера энергетики
сбой
Босния и Герцеговина
энергетика
свет

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