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В мире произошел глобальный IТ-сбой — проблемы со связью, банками и транспортом

19 июля 2024 10:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Сбой сервисов по всему миру – это связано с Crowdstrike и Windows
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Freepick
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В пятницу, 19 июля, по всему миру произошел глобальный сбой в IT системе. В странах отменяют и переносят авиарейсы, есть проблемы со связью и доступом к банкинку.

Об этом пишет Bloomberg.

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В частности, технические сбои затронули ОС Windows, Лондонскую биржу, банки, сотни компаний, авиакомпании United Airlines, Delta Airlines и American Airlines, Turkish Airlines и многие другие.

Аэропорты США, Испании и Германии приостановили полеты из-за проблем со связью. Также сбои в работе системы авиалиний Ирландии, Австралии и других стран.

Кроме того, в некоторых странах не работают платежные системы и банки.

Пожарная служба столицы Дании сообщила на платформе X, что испытывает проблемы с автоматической пожарной сигнализацией в Копенгагене, призывая людей вызвать экстренную помощь в случае пожара.

Телеканал Sky News не смог вести прямую трансляцию.

Японский McDonald's приостановил работу около трети своих магазинов по всей стране.

Также пострадали сети отелей, проблемы возникают при регистрации.

По данным Bloomberg, сбои на территории от США до Азии произошли после того, как корпорация Microsoft Corp. сообщила о сбое в своих сервисах, в том числе в онлайн-службах Azure и 365.

Глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.

Также мы сообщали, что в 19 июля и в работе Новой почты произошел сбой. Отделения не принимают посылки.

А раньше произошел коллапс энергосистемы в юго-восточной Европе. Тогда без света остались целые регионы.

авиасообщение банки сбой связь IT

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