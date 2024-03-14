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У Сумах збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару РФ

14 березня 2024 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Сумах збільшилась кількість постраждалих внаслідок удару РФ
Розбір завалів після удару РФ у Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Сумах зросла кількість постраждалих до 12 людей внаслідок атаки російських безпілотників у середу, 13 березня. Також відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Працівники ДСНС врятували 10 жителів будинку, загалом 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Кількість загиблих не збільшилась — з-під завалів деблокували тіла двох чоловіків.

Розбір завалів після удару РФ у Сумах
Розбір завалів після удару РФ у Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Розбір завалів після удару РФ у Сумах
Розбір завалів після удару РФ у Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

"У Пункті незламності, який розгорнутий на базі намету ДСНС і працює у цілодобовому режимі, надано допомогу 279 громадянам щодо обігріву та розв'язанні побутових проблем. Психологами ГУ ДСНС України у Сумській області та ГУ НП у Сумській області надано психологічну допомогу 57 громадянам", — зазначили в ОВА.

Розбір завалів після удару РФ у Сумах
Розбір завалів після удару РФ у Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Розбір завалів після удару РФ у Сумах
Розбір завалів після удару РФ у Сумах. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Нагадаємо, що російські окупанти вночі, 13 березня, вдарили безпілотником по житловому п'ятиповерховому будинку в Сумах. З-під завалів врятовано десять людей.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський показав відео з місця обстрілу та висловив співчуття родинам загиблих.

Додамо, що російські атаки впродовж останньої доби призвели до руйнування багатоповерхових будинків у трьох містах України — Кривому Розі, Мирнограді та Сумах. Внаслідок обстрілів загинуло шестеро людей. 

ДСНС
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