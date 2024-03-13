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В Сумах увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ

13 марта 2024 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Сумах увеличилось количество пострадавших в результате удара РФ
Разбор завалов после удара РФ в Сумах Фото: t.me/Sumy_news_ODA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Сумах выросло количество пострадавших до 12 человек в результате атаки российских беспилотников в среду, 13 марта. Также известно о двух погибших.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

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Работники ГСЧС спасли 10 жителей дома, всего 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Число погибших не увеличилось — из-под завалов деблокировали тела двух мужчин.

Разбор завалов после удара РФ в Сумах
Разбор завалов после удара РФ в Сумах Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Разбор завалов после удара РФ в Сумах
Разбор завалов после удара РФ в Сумах Фото: t.me/Sumy_news_ODA

"В Пункте несокрушимости, который развернут на базе палатки ГСЧС и работает в круглосуточном режиме, оказана помощь 279 гражданам по обогреву и решению бытовых проблем. Психологами ГУ ГСЧС Украины в Сумской области и ГУ ЧП в Сумской области оказана психологическая помощь 57 гражданам", – отметили в ОВА.

Разбор завалов после удара РФ в Сумах
Разбор завалов после удара РФ в Сумах Фото: t.me/Sumy_news_ODA
Разбор завалов после удара РФ в Сумах
Разбор завалов после удара РФ в Сумах Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Напомним, что российские кафиры ночью, 13 марта, ударили беспилотником по жилому пятиэтажному дому в Сумах. Из-под завалов спасены десять человек.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места обстрела и выразил соболезнования семьям погибших.

Добавим, что российские атаки на протяжении последних суток привели к разрушению многоэтажных домов в трех городах Украины — Кривом Роге, Мирнограде и Сумах. В результате обстрелов погибли шесть человек.

ГСЧС
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