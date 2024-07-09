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У США Зеленський разом з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору

9 липня 2024 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Перед самітом НАТО у США Зеленський з дружиною вшанували пам'ять жертв Голодомору
Перша леді України Олена Зеленська та Президент Володимир Зеленський. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Сполучених Штатах Америки вшанували пам'ять жертв Голодомору. Надалі вони працюватимуть на саміті НАТО.

Про це повідомила Олена Зеленська у Telegram у вівторок, 9 червня

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"Сьогодні й у наступні дні працюватимемо на саміті НАТО. Починаємо роботу у Вашингтоні зі вшанування пам’яті всіх наших людей, чиї життя забрав Голодомор 1932–1933 років", — наголосила Зеленська.

Президент України Володимир Зеленський у США 9 липня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

За її словами, меморіал жертвам Голодомору в Україні створила поряд із будинком Конгресу у 2015 році архітекторка українського походження Лариса Курилас. На ньому зображені колоски пшениці, яку більшовицька влада відбирала в українських селян, прирікаючи їх на голодну смерть.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США
Перша леді України Олена Зеленська та Президент Володимир Зеленський. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"Голодомор 1932–1933. У пам'ять про мільйони невинних жертв штучного голоду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталітарним режимом", — йдеться у написі українською та англійською мовами.

Меморіал жертвам Голодомору в США
Меморіал жертвам Голодомору в США. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Зеленська зазначила, зараз, коли чергова російська імперія намагається знищити українців, важливо зберігати пам’ять про попередні спроби. Вона додала, що Україна наразі боронить не лише сучасність, а й історичну справедливість.

Представники української влади у США
Представники української влади у США. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine 
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Допис Зеленської. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на масований ракетний обстріл України та удар по київській клініці "Охматдит" 8 липня. Президент США назвав цю атаку жахливою та анонсував свою зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. 

Також акції протесту проти російської агресії напередодні саміту НАТО відбулися у низці міст США. Люди висловлювали підтримку Україні після масованої атаки російських загарбників та закликали Америку до ще більшої підтримки українців. 

Володимир Зеленський США НАТО смерть Олена Зеленська Голодомор саміт

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