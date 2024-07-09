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Перед самітом НАТО люди у США вийшли на мітинги проти російської агресії

9 липня 2024 12:08
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ракетний удар по Україні 8 липня — у США пройшли мітинги
Акція на підтримку України біля Білого дому, США. Фото: ukrainerallydc, Instagram
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Акції протесту проти російської агресії напередодні саміту НАТО відбулися у низці міст США. Люди висловлювали підтримку Україні після масованої атаки російських загарбників, яка сталася 8 липня, та закликали Америку до ще більшої підтримки українців. 

Відео та світлини з мирних акцій були опубліковані у соцмережах, повідомляють Новини. LIVE.

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Мітинги в США на підтримку України 

Зокрема, люди вийшли мітинги в Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Чикаго. Активісти на вулицях скандували, що Росія вбиває дітей та закликали США більше підтримувати Україну.

Також акції протесту проти російської агресії відбулися у Німеччині, Польщі та Чехії, повідомляє видання ZAXID.NET.

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, організували мітинги на підтримку дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в яку 8 липня влучила російська ракета. Акції протесту проти російських воєнних злочинів пройшли у Польщі, Чехії та Німеччині, на них були присутні сотні учасників.

Нагадаємо, вранці 8 липня окупанти вдарили крилатою ракетою Х-101 по будівлі дитячої лікарні "Охматдит": відомо про чотирьох загиблих — лікарку та трьох дітей.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня загинули четверо дітей, ще 12 зазнали поранень, більшість неповнолітніх жертв обстрілів — у Києві

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня.

У Києві в дитячій лікарні "Охматдит" внаслідок влучання російської ракети повністю зруйновані два корпуси: удар прийшовся по одному з триповерхових корпусів, де знаходилися діти, та відділенню токсикології.

США Київ мітинг війна НАТО діти протести обстріли війна в Україні Охматдит жертви загиблі Саміт НАТО у Вашингтоні

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