Ракетний удар по Україні 8 липня — у США пройшли мітинги

Акція на підтримку України біля Білого дому, США. Фото: ukrainerallydc, Instagram

Акції протесту проти російської агресії напередодні саміту НАТО відбулися у низці міст США. Люди висловлювали підтримку Україні після масованої атаки російських загарбників, яка сталася 8 липня, та закликали Америку до ще більшої підтримки українців.

Відео та світлини з мирних акцій були опубліковані у соцмережах, повідомляють Новини. LIVE.

Читайте також:

Мітинги в США на підтримку України

Зокрема, люди вийшли мітинги в Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Чикаго. Активісти на вулицях скандували, що Росія вбиває дітей та закликали США більше підтримувати Україну.

Також акції протесту проти російської агресії відбулися у Німеччині, Польщі та Чехії, повідомляє видання ZAXID.NET.

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, організували мітинги на підтримку дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в яку 8 липня влучила російська ракета. Акції протесту проти російських воєнних злочинів пройшли у Польщі, Чехії та Німеччині, на них були присутні сотні учасників.

Нагадаємо, вранці 8 липня окупанти вдарили крилатою ракетою Х-101 по будівлі дитячої лікарні "Охматдит": відомо про чотирьох загиблих — лікарку та трьох дітей.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня загинули четверо дітей, ще 12 зазнали поранень, більшість неповнолітніх жертв обстрілів — у Києві.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 38 загиблих та 190 постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 8 липня.

У Києві в дитячій лікарні "Охматдит" внаслідок влучання російської ракети повністю зруйновані два корпуси: удар прийшовся по одному з триповерхових корпусів, де знаходилися діти, та відділенню токсикології.