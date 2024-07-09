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Перед саммитом НАТО люди в США вышли на митинги против российской агрессии

9 июля 2024 12:08
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ракетный удар по Украине 8 июля — в США прошли митинги
Акция в поддержку Украины возле Белого дома, США. Фото: ukrainerallydc, Instagram
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Акции протеста против российской агрессии накануне саммита НАТО прошли в ряде городов США. Люди выражали поддержку Украине после массированной атаки российских захватчиков, произошедшей 8 июля, и призвали Америку к еще большей поддержке украинцев. 

Видео и фотографии по мирным акциям были опубликованы в соцсетях, сообщают Новини. LIVE.

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В частности, люди вышли на митинги в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Чикаго. Активисты на улицах скандировали, что Россия убивает детей и призывали США больше поддерживать Украину.

Также акции протеста против российской агрессии состоялись в Германии, Польше и Чехии, сообщает издание ZAXID.NET.

Украинские граждане, которые находятся за рубежом, организовали митинги в поддержку детской больницы "Охматдет" в Киеве, в которую 8 июля попала российская ракета. Акции протеста против российских военных преступлений прошли в Польше, Чехии и Германии, на них присутствовали сотни участников.

Напомним, утром 8 июля оккупанты ударили крылатой ракетой Х-101 по зданию детской больницы "Охматдет": известно о четырех погибших — враче и троих детях.

В результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля погибли четверо детей, еще 12 получили ранения, большинство несовершеннолетних жертв обстрелов — в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля.

В Киеве в детской больнице "Охматдет" в результате попадания российской ракеты полностью разрушены два корпуса: удар пришелся по одному из трехэтажных корпусов, где находились дети, и отделению токсикологии.

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