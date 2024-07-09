У Білому Домі відреагували на обстріл України — що сказав Байден

Байден анонсував зустріч із Зеленським після обстрілу "Охматдиту" у Києві
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на масований ракетний обстріл України та удар по київській клініці "Охматдит" 8 липня. Президент США назвав цю атаку жахливою та анонсував свою зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.
Реакція Байдена на удари по Україні
"Російські ракетні удари, які сьогодні вбили десятки українських цивільних людей та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію", — йдеться в публікації.
Американський лідер нагадав, що вже цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні.
Нагадаємо, вранці 8 липня російські загарбники ракетою влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит": за даними СБУ, окупанти застосували крилату ракету Х-101. Відомо про чотирьох загиблих — лікарку та трьох дітей.
У ДСНС оновили дані щодо жертв та поранених під час ракетних ударів по Києву 8 липня: станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.
Після атаки росіян на дитячу лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.
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