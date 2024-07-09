У Білому Домі відреагували на обстріл України — що сказав Байден

Джо Байден на брифінгу в Білому домі. Фото: REUTERS, Evelyn Hockstein

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відреагував на масований ракетний обстріл України та удар по київській клініці "Охматдит" 8 липня. Президент США назвав цю атаку жахливою та анонсував свою зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

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"Російські ракетні удари, які сьогодні вбили десятки українських цивільних людей та завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію", — йдеться в публікації.

Американський лідер нагадав, що вже цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські загарбники ракетою влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит": за даними СБУ, окупанти застосували крилату ракету Х-101. Відомо про чотирьох загиблих — лікарку та трьох дітей.

У ДСНС оновили дані щодо жертв та поранених під час ракетних ударів по Києву 8 липня: станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.

Після атаки росіян на дитячу лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.