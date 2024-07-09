В Белом Доме отреагировали на обстрел Украины — что сказал Байден

Джо Байден на брифинге в белом доме. Фото: REUTERS, Evelyn Hockstein

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины и удар по киевской клинике "Охматдет" 8 июля. Президент США назвал эту атаку ужасной и анонсировал свою встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

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"Российские ракетные удары, которые сегодня убили десятки украинских гражданских людей и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, ужасное напоминание о жестокости России. Крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", — говорится в публикации.

Американский лидер напомнил, что уже на этой неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне.

Напомним, утром 8 июля российские захватчики ракетой попали в здание детской больницы "Охматдет": по данным СБУ, оккупанты применили крылатую ракету Х-101. Известно о четырех погибших — враче и трех детях.

В ГСЧС обновили данные о жертвах и раненых во время ракетных ударов по Киеву 8 июля: по состоянию на утро 9 июля известно о 27 погибших и 117 раненых.

После атаки россиян на детскую больницу "Охматдет" многие предложили свою помощь. В медучреждении предоставили реквизиты и контакты.