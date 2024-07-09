Перед саммитом НАТО в США Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора

В США Зеленский вместе с женой почтили память жертв Голодомора
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Соединенных Штатах Америки почтили память жертв Голодомора. В дальнейшем они будут работать на саммите НАТО.
Об этом сообщила Елена Зеленская в Telegram во вторник, 9 июня.
Чествование памяти жертв Голодомора в США
"Сегодня и в последующие дни будем работать на саммите НАТО. Начинаем работу в Вашингтоне с чествования памяти всех наших людей, чьи жизни забрал Голодомор 1932-1933 годов", — подчеркнула Зеленская.
По ее словам, мемориал жертвам Голодомора в Украине создала возле дома Конгресса в 2015 году архитектор украинского происхождения Лариса Курилас. На нем изображены колоски пшеницы, которую большевистская власть отбирала у украинских селян, обрекая их на голодную смерть.
"Голодомор 1932-1933. В память о миллионах невинных жертв искусственного голода в Украине, спланированного и совершенного сталинским тоталитарным режимом", — говорится в надписи на украинском и английском языках.
Зеленская отметила, сейчас, когда очередная российская империя пытается уничтожить украинцев, важно сохранять память о предыдущих попытках. Она добавила, что Украина сейчас защищает не только современность, но и историческую справедливость.
Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины и удар по киевской клинике "Охматдет" 8 июля. Президент США назвал эту атаку ужасающей и анонсировал свою встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также акции протеста против российской агрессии накануне саммита НАТО прошли в ряде городов США. Люди выражали поддержку Украине после массированной атаки российских захватчиков и призвали Америку к еще большей поддержке украинцев.
Читайте Новини.LIVE!