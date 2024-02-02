У США заявили, що Росія не представила свою версію авіатрощі літака Іл-76

Уламки російського літака Іл-76. Фото: росЗМІ

Політична радниця місії США при ОБСЄ Ерін Вебстер-Мейн заявила, що Росія не надала жодних доказів стосовно своїх заяв про падіння Іл-76. Агресорка не пускає на місце авіакатастрофи ні незалежних представників ЗМІ, ні фахівців.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Ерін Вебстер-Мейн зазначила, що саме Росія винна в кожній смерті, до якої призвела війна.

"РФ вдерлася на територію мирного сусіда і несе відповідальність за продовження щоденних атак на Україну. Ми б не обговорювали цю авіакатастрофу, якби Росія не вдерлася в Україну, і всупереч заявам, зробленим щойно РФ, відповідальність за припинення цього конфлікту лежить на РФ", — наголосила посадовиця.

За її словами, через те, що Росія не пускає нікого на місце авіатрощі, її заяви важко перевірити. Проблема саме втому, що інцидент трапився на території РФ — Бєлгородська область, що значно ускладнює перевірку того, що сталося.

"Росія також не надала жодних доказів на підтвердження своїх заяв", — додала Вебстер-Мейн.

Яку ймовірно брехню поширює Росія про авіакатастрофу Іл-76

Нагадаємо, що Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака Іл-76 були військовополонені українці. До того ж Москва відмовляється від проведення міжнародною комісією розслідування авіакатастрофи.

Також ми повідомляли, що слідчий комітет РФ 26 січня оприлюднив відео, на якому українські військовополонені сідають за борт літака Іл-76. Утім, українські фахівці ставлять під сумнів достовірність відео.

Крім того, Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ публікують відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових.

Додамо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що засоби ураження, які було вилучено з місця падіння Іл-76, свідчать про те, що це начебто були ракети систем ППО Франції або США. За його словами, це буде з'ясовано за декілька днів.