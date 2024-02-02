В США заявили, что Россия не представила свою версию авиатрощи самолета Ил-76

Обломки российского самолета Ил-76. Фото: росСМИ

Политический советник миссии США при ОБСЕ Эрин Вебстер-Мейн заявила, что Россия не предоставила никаких доказательств своих заявлений о падении Ил-76. Агрессор не пускает на место авиакатастрофы ни независимых представителей СМИ, ни специалистов.

Об этом сообщает Укринформ.

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Эрин Уэбстер-Мейн отметила, что именно Россия виновата в каждой смерти, к которой привела война.

"РФ ворвалась на территорию мирного соседа и несет ответственность за продолжение ежедневных атак на Украину. Мы бы не обсуждали эту авиакатастрофу, если бы Россия не ворвалась в Украину, и вопреки заявлениям, сделанным только РФ, ответственность за прекращение этого конфликта лежит на РФ", — подчеркнула чиновник.

По ее словам, из-за того, что Россия не пускает никого на место авиатрощи, ее заявления сложно проверить. Проблема именно в том, что инцидент произошел на территории РФ — Белгородская область, что значительно усложняет проверку произошедшего.

"Россия также не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих заявлений", — добавила Вебстер-Мейн.

Какую вероятно ложь распространяет Россия об авиакатастрофе Ил-76

Напомним, что Россия не предоставила Совбезу ООН доказательств того, что на борту самолета Ил-76 были военнопленные украинцы. К тому же, Москва отказывается от проведения международной комиссией расследования авиакатастрофы.

Также мы сообщали, что следственный комитет РФ 26 января обнародовал видео, на котором украинские военнопленные садятся на борт самолета Ил-76. Впрочем, украинские специалисты подвергают сомнению достоверность видео.

Кроме того, Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 был сбит ракетой, которую якобы выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публикуют видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, свидетельствуют о том, что это якобы были ракеты систем ПВО Франции или США. По его словам, это будет выяснено через несколько дней.