День незалежності США — історія, традиції та особливості святкування

Діти з прапорами США. Фото: Freepik

У Сполучених Штатах Америки 4 липня відзначають День незалежності. Свято встановлене на честь Декларації незалежності Штатів від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року. Цей день є федеральним вихідним.

Новини.LIVE розповідають про історію та традиції свята.

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Набуття незалежності

Під час Американської революції, офіційне проголошення незалежності 13 британських колоній від Великої Британії сталося 2 липня 1776 року, коли Другий Континентальний конгрес на закритому засіданні прийняв резолюцію Лі, запропоновану Річардом Генрі Лі з Вірджинії. Вона оголосила про незалежність Америки.

Після прийняття резолюції Конгрес вирішив видати додатковий документ, який пояснював би це рішення — Декларацію незалежності США. Проєкт був складений комітетом п'ятьох членів під керівництвом Томаса Джефферсона. Після обговорення, внесення поправок та доповнень — вона була підписана 4 липня 1776 року.

Томас Джефферсон. Фото: Wikipedia

Днем раніше Джон Адамс (згодом другий президент США) написав своїй дружині Ебігейль:

"Другий день липня 1776 року буде найпам’ятнішим епохальним днем в історії Америки. Я глибоко переконаний, що він святкуватиметься прийдешніми поколіннями, як велика річниця-фестиваль. Це має відзначатися як день визволення і акт відданості всемогутньому Господу та супроводжуватися шоу, іграми, спортивними змаганнями, залпами, салютами, дзвонами й ілюмінацією з одного боку континенту до іншого, відсьогодні й на всі віки".

Прогноз Адамса підтвердився, але з незначною поправкою в два дні, тому американці відзначають свою незалежність 4 липня, у день, зазначений у Декларації незалежності США, а не 2 липня — день голосування за Резолюцію Лі. Історики довгий час обговорювали, чи справді Декларацію підписали саме 4 липня, як підтверджують письмові свідчення Томаса Джефферсона, Джона Адамса і Бенджаміна Франкліна.

Прапор США. Фото: Pexels

Традиції святкування Дня незалежності США

Традиції відзначення Дня незалежності США є одними з найвідоміших та найпопулярніших у світі.

Феєрверк. Фото: Pexels

Основні атрибути:

Вечірні салюти стали необхідною частиною святкувань. Вони організовуються у багатьох містах США і є великим захоплюючим видовищем для місцевих мешканців і туристів;

У багатьох містах проводяться паради, учасники яких — ветерани, військові підрозділи, шкільні групи та інші громадські організації. Вони відзначаються піднесеним настроєм і патріотичними символами;

День незалежності часто святкуються сімейними зібраннями і пікніками у парках та природних зонах. Основними стравами є грильоване м'ясо, хот-доги, бургери і пиріжки з ягодами і фруктами, оформлені у кольорах американського прапора;

Люди обирають для святкування Дня незалежності одяг у кольорах американського прапора — це символізує патріотизм і національну гордість;

У багатьох містах організовуються музичні виступи, концерти та фестивалі різних жанрів американської музики;

Ці традиції є невід'ємною частиною культурного життя США і дозволяють громадам вшановувати історичну подію, яка лежить в основі створення сучасної американської держави.

Нагадаємо, щороку 28 червня в Україні відзначають одне з найбільш важливих державних свят — День конституції. Рівно 28 років тому Верховна Рада прийняла нову Конституцію незалежної України — закон, який визначає права та обов'язки громадян, правову систему країни та систему влади.

У свято Президент Володимир Зеленський привітав українців. Глава держави наголосив, що перше слово першої статті Конституції — "Україна". За його словами, з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них країна справді на першому місці.