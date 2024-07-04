День независимости США — история, традиции и особенности празднования

Дети с флагами США. Фото: Freepik

В Соединенных Штатах Америки 4 июля отмечается День независимости. Праздник установлен в честь Декларации независимости Штатов от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года. Этот день является федеральным выходным.

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Во время Американской революции официальное провозглашение независимости 13 британских колоний от Великобритании произошло 2 июля 1776 года, когда Второй Континентальный конгресс на закрытом заседании принял резолюцию Ли, предложенную Ричардом Генри Ли из Вирджинии. Он объявил о независимости Америки.

После принятия резолюции Конгресс решил издать дополнительный документ, который объяснил бы это решение — Декларацию независимости США. Проект был составлен комитетом пяти членов под руководством Томаса Джефферсона. После обсуждения, внесения поправок и дополнений — она была подписана 4 июля 1776 года.

Томас Джефферсон. Фото: Wikipedia

Днем ранее Джон Адамс (впоследствии второй президент США) написал своей жене Эбигейль:

"Второй день июля 1776 года будет самым памятным эпохальным днем в истории Америки. Я глубоко убежден, что он будет праздноваться грядущими поколениями, как большая годовщина-фестиваль. Это должно отмечаться как день освобождения и акт преданности всемогущему Господу и сопровождаться шоу, играми, спортивными соревнованиями, залпами, салютами, колоколами и иллюминацией с одной стороны континента до другой, отныне и на все века".

Прогноз Адамса подтвердился, но с незначительной поправкой в два дня, поэтому американцы отмечают свою независимость 4 июля, в день, указанный в Декларации независимости США, а не 2 июля — день голосования за Резолюцию Ли. Историки долгое время обсуждали, действительно ли Декларацию подписали именно 4 июля, как подтверждают письменные свидетельства Томаса Джефферсона, Джона Адамса и Бенджамина Франклина.

Флаг США. Фото: Pexels

Традиции празднования Дня независимости США

Традиции Дня независимости США являются одними из самых известных и популярных в мире.

Фейерверк. Фото: Pexels

Основные атрибуты:

Вечерние салюты стали необходимой частью празднований. Они организуются во многих городах США и являются большим захватывающим зрелищем для местных жителей и туристов;

Во многих городах проводятся парады, участники которых — ветераны, военные подразделения, школьные группы и другие общественные организации. Они отмечаются приподнятым настроением и патриотическими символами;

День независимости часто празднуются семейными собраниями и пикниками в парках и природных зонах. Основными блюдами являются гриль-мясо, хот-доги, бургеры и пирожки с ягодами и фруктами, оформленные в цветах американского флага;

Люди выбирают для празднования Дня независимости одежду в цветах американского флага — это символизирует патриотизм и национальную гордость;

Во многих городах организовываются музыкальные выступления, концерты и фестивали различных жанров американской музыки;

Эти традиции являются неотъемлемой частью культурной жизни США и позволяют громадам чтить историческое событие, которое лежит в основе создания современного американского государства.

Напомним, ежегодно 28 июня в Украине отмечают один из самых важных государственных праздников — День конституции. Ровно 28 лет назад Верховная Рада приняла новую Конституцию независимой Украины — закон, определяющий права и обязанности граждан, правовую систему страны и систему власти.

В праздник Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев. Глава государства подчеркнул, что первое слово первой статьи Конституции — "Украина". По его словам, с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них страна действительно на первом месте.