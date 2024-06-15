У Словаччини новий президент

Президент Словаччини Петер Пеллегріні. Фото: aktuality.sk

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах у Словаччині. 15 червня він офіційно склав присягу та приступив до виконання обов’язків.

Про це повідомляє видання Aktuality.

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Церемонія, яка ознаменувала виконання Пеллегріні обов'язків президента Словаччини, відбулая у концертному залі Редута Словацького філармонічного оркестру, де організовують символічне засідання парламенту.

На заході, куди запросили близько 400 гостей, вже колишня словацька президентка Зузана Чапутова офіційно передала Пеллегріні повноваження.

Промова президента

У першій промові в статусі президента Словаччини Пеллегріні згадав про нещодавній замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо та закликав до досягнення миру та об’єднання суспільства.

Офіційні заходи, пов'язані з інавгурацією нового президента Словаччини триватимуть до вечора суботи. Вони включають урочисту Месу та військовий парад у Братиславі.

Перша офіційна поява Пеллегріні на міжнародній арені очікується вже 17 червня. Глава держави представлятиме Словаччину на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

А першу закордонну поїздку — за традицією, в Чехію — Пеллегріні здійснить 26 червня.

Інавгурація президента Словаччини. Фото: RTVS

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не втягуватиме країну в жодні "військові пригоди". Він зробив цю заяву під час голосування на виборах до Європарламенту. Свій голос Фіцо віддав у лікарні.

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