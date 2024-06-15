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В Словакии прошла официальная инаугурация нового президента страны

15 июня 2024 16:29
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Словакии новый президент
Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: aktuality.sk
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. 15 июня он официально принес присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Об этом сообщает издание Aktuality.

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В Словакии новый президент

Церемония, ознаменовавшая исполнение Пеллегрини обязанностей президента Словакии, отбыла в концертном зале Редута Словацкого филармонического оркестра, где организуют символическое заседание парламента.

На мероприятии, куда пригласили около 400 гостей, уже бывшый словацкий президент Зузана Чапутова официально передала Пеллегрину полномочия.

Речь президента

В первой речи в статусе президента Словакии Пеллегрини упомянул о недавнем покушении на премьер-министра Роберта Фицо и призвал к достижению мира и объединению общества.

Официальные мероприятия, связанные с инаугурацией нового президента Словакии, будут продолжаться до вечера субботы. Они включают в себя торжественную Мессу и военный парад в Братиславе.

Первое официальное появление Пеллегрини на международной арене ожидается уже 17 июня. Глава государства будет представлять Словакию на неформальной встрече лидеров ЕС в Брюсселе.

А первую заграничную поездку — по традиции, в Чехию — Пеллегрини совершит 26 июня.

Новый президент Словакии
Инаугурация президента Словакии. Фото: RTVS

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет втягивать страну ни в какие "военные приключения". Он сделал это заявление во время голосования на выборах в Европарламент. Свой голос Фицо отдал в больницу.

Украинские военные захватили воевавшего за Россию словака на передовой возле города Лиман. Мужчина рассказал, что российским солдатам дают команду наших в плен не брать.

Украина
Роберт Фицо
Офис президента
война
Словакия

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