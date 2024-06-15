В Словакии новый президент

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото: aktuality.sk

Бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. 15 июня он официально принес присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Об этом сообщает издание Aktuality.

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Церемония, ознаменовавшая исполнение Пеллегрини обязанностей президента Словакии, отбыла в концертном зале Редута Словацкого филармонического оркестра, где организуют символическое заседание парламента.

На мероприятии, куда пригласили около 400 гостей, уже бывшый словацкий президент Зузана Чапутова официально передала Пеллегрину полномочия.

Речь президента

В первой речи в статусе президента Словакии Пеллегрини упомянул о недавнем покушении на премьер-министра Роберта Фицо и призвал к достижению мира и объединению общества.

Официальные мероприятия, связанные с инаугурацией нового президента Словакии, будут продолжаться до вечера субботы. Они включают в себя торжественную Мессу и военный парад в Братиславе.

Первое официальное появление Пеллегрини на международной арене ожидается уже 17 июня. Глава государства будет представлять Словакию на неформальной встрече лидеров ЕС в Брюсселе.

А первую заграничную поездку — по традиции, в Чехию — Пеллегрини совершит 26 июня.

Инаугурация президента Словакии. Фото: RTVS

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