В Словакии прошла официальная инаугурация нового президента страны
Бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. 15 июня он официально принес присягу и приступил к исполнению обязанностей.
Об этом сообщает издание Aktuality.
В Словакии новый президент
Церемония, ознаменовавшая исполнение Пеллегрини обязанностей президента Словакии, отбыла в концертном зале Редута Словацкого филармонического оркестра, где организуют символическое заседание парламента.
На мероприятии, куда пригласили около 400 гостей, уже бывшый словацкий президент Зузана Чапутова официально передала Пеллегрину полномочия.
Речь президента
В первой речи в статусе президента Словакии Пеллегрини упомянул о недавнем покушении на премьер-министра Роберта Фицо и призвал к достижению мира и объединению общества.
Официальные мероприятия, связанные с инаугурацией нового президента Словакии, будут продолжаться до вечера субботы. Они включают в себя торжественную Мессу и военный парад в Братиславе.
Первое официальное появление Пеллегрини на международной арене ожидается уже 17 июня. Глава государства будет представлять Словакию на неформальной встрече лидеров ЕС в Брюсселе.
А первую заграничную поездку — по традиции, в Чехию — Пеллегрини совершит 26 июня.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет втягивать страну ни в какие "военные приключения". Он сделал это заявление во время голосования на выборах в Европарламент. Свой голос Фицо отдал в больницу.
Украинские военные захватили воевавшего за Россию словака на передовой возле города Лиман. Мужчина рассказал, что российским солдатам дают команду наших в плен не брать.
Читайте Новини.LIVE!