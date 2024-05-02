У Швейцарії заявили, що Росію на Глобальний саміт миру не запрошували

Парламент Швейцарії. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Швейцарії повідомило, що Росія не отримала запрошення на Глобальний саміт миру, який відбудеться у Бюргенштоку. Проте у відомстві вважають, що РФ має бути включена у процес встановлення миру в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Швейцарії у четвер, 2 травня.

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Росія не запрошена на Глобальний саміт миру

"Росія на цьому етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті", — заявили у відомстві.

У МЗС Швейцарії переконані, що до мирного діалогу необхідно залучити Росію. А також підкреслили, що саміт має на меті розпочати мирний процес.

"Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий", – додали у МЗС Швейцарії.

Як відомо, перший Саміт світу для України відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Він присвячений розробці рамок для стимулювання майбутнього мирного процесу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росію поки що не варто запрошувати на Саміт миру, адже ніхто не впевнений, що вона діятиме добросовісно. Але він зазначив, що війну не можна закінчити без участі всіх сторін.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про плани Росії зірвати Саміт миру, маючи конкретний план, як це зробити.