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В Швейцарии заявили, что Россию на Глобальный саммит мира не приглашали

2 мая 2024 16:41
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Бригадир София
редактор
В Швейцарии заявили, что Россию на Глобальный саммит мира не приглашали
Парламент Швейцарии. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что Россия не получила приглашение на Глобальный саммит мира, который состоится в Бюргенштоке. Однако в ведомстве считают, что РФ должна быть включена в процесс установления мира в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Швейцарии в четверг, 2 мая.

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"Россия на этом этапе не приглашена. Швейцария всегда проявляла открытость приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите", — заявили в ведомстве.

В МИД Швейцарии убеждены, что к мирному диалогу необходимо привлечь Россию. А также подчеркнули, что саммит преследует цель начать мирный процесс.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", — добавили в МИД Швейцарии.

Как известно, первый Саммит мира для Украины состоится 15-16 июня в Швейцарии. Он посвящен разработке рамок для стимулирования будущего мирного процесса.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию пока не стоит приглашать на Саммит мира, ведь никто не уверен, что она будет действовать добросовестно. Но он отметил, что войну нельзя окончить без участия всех сторон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах России сорвать саммит мира, имея конкретный план, как это сделать.

россия
война
Швейцария
мир
война в Украине

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