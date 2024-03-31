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У Сербії на кордоні затримали українця, який ховав сотні тисяч євро готівкою

31 березня 2024 19:38
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Ілля Рябінін
редактор
У Сербії на кордоні затримали українця, який ховав сотні тисяч євро готівкою
Сербський поліцейський біля службового авто. Фото ілюстративне: оф.сайт МВС Республіки Сербія
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сербська поліція затримала на кордоні з Хорватією українця, який перевозив велику суму грошей готівкою, і намагався їх сховати від правоохоронців. У зловмисника поліцейські вилучили понад 265 тисяч євро готівкою.

Про це повідомляє пресслужба МВС Сербії.

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Як заявляють правоохоронці, чоловіка затримали при спробі в’їзду у країну на КПП Батровці біля кордону з Хорватією. Під час перевірки його автомобіля у перегородці багажника було знайдено понад 265 тисяч євро готівкою. Валюту правоохоронці вилучили

"Співробітники МВС та Антикорупційного відділу Управління кримінальної поліції у співпраці з Управлінням прикордонної поліції та за наказом Спецвідділу з попередження корупції Вищої прокуратури у м. Нові-Сад затримали громадянина України 1976 року народження у зв’язку з наявністю підстав для підозр щодо нього у скоєнні кримінального правопорушення з відмивання коштів", — заявили сербські правоохоронці.

У Сербії на кордоні затримали українця, який ховав сотні тисяч євро готівкою
Джерело: оф.сайт МВС Республіки Сербія

Нагадаємо, раніше в Сербії піднялися за тривогою винищувачі МІГ-29. Над містом Валево, за 100 км від Белграда, було помічено невідомий літальний апарат, який згодом зник.

Також не так давно президент країни Александар Вучич заявив, що на сербів чекають тяжкі часи, та повідомив про загрозу "життєвим і національним інтересам Сербії". 

українці
поліція
Сербія
гроші
Кримінал

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