В Сербии на границе задержали украинца, который прятал сотни тысяч евро наличными

Сербский полицейский возле служебного автомобиля. Фото иллюстративное: оф.сайт МВД Республики Сербия

Сербская полиция задержала на границе с Хорватией украинца, который перевозил большую сумму денег наличными, и пытался их скрыть от стражей порядка. У злоумышленника полицейские изъяли более 265 тысяч евро наличными.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Сербии.

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Как заявляют правоохранители, мужчину задержали при попытке въезда в страну на КПП Батровци у границы с Хорватией. Во время проверки его автомобиля в перегородке багажника было найдено более 265 тысяч евро наличными. Валюту правоохранители изъяли

"Сотрудники МВД и Антикоррупционного отдела Управления криминальной полиции в сотрудничестве с Управлением пограничной полиции и по приказу Спецотдела по предупреждению коррупции Высшей прокуратуры в г. Нови-Сад задержали гражданина Украины 1976 года рождения в связи с наличием оснований для подозрений относительно него правонарушения по отмыванию средств" , — заявили сербские правоохранители.

Источник: оф.сайт МВД Республики Сербия

Напомним, ранее в Сербии поднялись по тревоге истребители МИГ-29. Над городом Валево, в 100 км от Белграда, был замечен неизвестный летательный аппарат, впоследствии исчезнувший.

Также не так давно президент страны Александар Вучич заявил, что сербов ждут тяжелые времена, и сообщил об угрозе "жизненным и национальным интересам Сербии".