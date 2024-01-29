У Румунії заявили про бажання анексувати частину України

Лідер партії AUR Клаудіу Тарзіу. Фото: desteptarea

У Румунії лідер ультраправої партії AUR Клаудіу Тарзіу заявив про бажання анексувати деякі українські території. Він навіть готовий обміняти на це членство в НАТО.

Про це пише G4Media.ro.

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Анексія територій Румунією

"Ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабія має повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута, південна Бессарабія, Герца, Закарпаття, все, що належало і належить румунській нації, має повернутися в кордони держави", — сказав він.

Також політика цікавить об'єднання території з Молдовою.

Попри те, що Румунія є членом Північноатлантичного альянсу, Тарзіу згоден на вихід країни з НАТО. При цьому він хоче анексувати території України та налагоджувати відносини з Росією.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Румунія була однією з перших країн у світі", — додав Тарзіу.

Нагадаємо, що лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде. За його словами, партія говоритиме про претензії.