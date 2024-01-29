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У Румунії заявили про бажання анексувати частину України

29 січня 2024 14:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Румунії заявили про бажання анексувати частину України
Лідер партії AUR Клаудіу Тарзіу. Фото: desteptarea
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Румунії лідер ультраправої партії AUR Клаудіу Тарзіу заявив про бажання анексувати деякі українські території. Він навіть готовий обміняти на це членство в НАТО. 

Про це пише G4Media.ro.

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"Ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабія має повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута, південна Бессарабія, Герца, Закарпаття, все, що належало і належить румунській нації, має повернутися в кордони держави", — сказав він.

Також політика цікавить об'єднання території з Молдовою.

Попри те, що Румунія є членом Північноатлантичного альянсу, Тарзіу згоден на вихід країни з НАТО. При цьому він хоче анексувати території України та налагоджувати відносини з Росією.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Румунія була однією з перших країн у світі", — додав Тарзіу. 

Нагадаємо, що лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив, що країна вимагатиме Закарпаття, якщо Україна впаде. За його словами, партія говоритиме про претензії.

Крім того, заяви угорських та румунських ультраправих про ймовірність анексії Закарпаття та Буковини відповідно — не є офіційними позиціями Угорщини та Румунії.

Румунія
Закарпаття
Одеська область
анексія
Чернівецька область

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