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В Румынии заявили о желании аннексировать часть Украины

29 января 2024 14:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Румынии заявили о желании аннексировать часть Украины
Лидер партии AUR Клаудиу Тарзиу. Фото: desteptarea
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Румынии лидер ультраправой партии AUR Клаудиу Тарзиу заявил о желании аннексировать некоторые украинские территории. Он даже готов обменять на это членство в НАТО.

Об этом пишет G4Media.ro.

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"Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, Герца, Закарпатье, все, что принадлежало и принадлежит румынской нации, должно вернуться в границы государства", — сказал он.

Также политика интересует объединение территории с Молдовой.

Несмотря на то, что Румыния является членом Североатлантического альянса, Тарзиу согласен на выход страны из НАТО. При этом он хочет аннексировать территории Украины и налаживать отношения с Россией.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Румыния была одной из первых стран в мире", — добавил Тарзиу.  

Напомним, что лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил, что страна потребует Закарпатье, если Украина падет. По его словам, партия будет говорить о претензиях.

Кроме того, заявления венгерских и румынских ультраправых о вероятности аннексии Закарпатья и Буковины соответственно не являются официальными позициями Венгрии и Румынии.

Румыния
Закарпатье
Одесская область
аннексия
Черновицкая область

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