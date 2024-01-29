В Румынии заявили о желании аннексировать часть Украины
В Румынии лидер ультраправой партии AUR Клаудиу Тарзиу заявил о желании аннексировать некоторые украинские территории. Он даже готов обменять на это членство в НАТО.
Об этом пишет G4Media.ro.
Аннексия территорий Румынией
"Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, Герца, Закарпатье, все, что принадлежало и принадлежит румынской нации, должно вернуться в границы государства", — сказал он.
Также политика интересует объединение территории с Молдовой.
Несмотря на то, что Румыния является членом Североатлантического альянса, Тарзиу согласен на выход страны из НАТО. При этом он хочет аннексировать территории Украины и налаживать отношения с Россией.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Румыния была одной из первых стран в мире", — добавил Тарзиу.
Напомним, что лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил, что страна потребует Закарпатье, если Украина падет. По его словам, партия будет говорить о претензиях.
Кроме того, заявления венгерских и румынских ультраправых о вероятности аннексии Закарпатья и Буковины соответственно не являются официальными позициями Венгрии и Румынии.
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