У Ростовській області виникла пожежа на резервуарах із паливом

Рятувальники ліквідують загоряння. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на резервуарах із паливом у Ростовській області. У ніч проти 3 серпня регіон атакували 55 безпілотників. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що під час атаки БпЛА поцілили по комбінату Атлас Росрезерву у Кам'янському районі Ростовської області, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів та постачає паливо армії РФ.

Місцеві мешканці зазначають, що пожежа спалахнула неподалік хутора Астахов. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

"У серпні 2020 року на базі комбінату пройшли спільні навчання Міноборони та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020". У показових навчаннях з відпустки нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовувалися три способи — автомобільний, залізничний та трубопровідний", — повідомляють росЗМІ.

Також безпілотники атакували військовий аеродром армії Росії у Морозовську Ростовської області. На місці удару відбулося загоряння.