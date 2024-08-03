В Ростовской области возник пожар на резервуарах с топливом

Спасатели ликвидируют возгорание. Иллюстративное фото: росСМИ

В России в результате атаки беспилотников произошел пожар на резервуарах с топливом в Ростовской области. В ночь на 3 августа регион атаковали 55 беспилотников. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Сообщается, что во время атаки БпЛА попали по комбинату Атлас Росрезерва в Каменском районе Ростовской области, который специализируется на хранении и поставляет топливо армии РФ.

Местные жители отмечают, что пожар вспыхнул возле хутора Астахов. Информации о пострадавших пока нет.

"В августе 2020 года на базе комбината прошли совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020". В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывались три способа – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный", — сообщают росЗМ.

Также беспилотники атаковали военный аэродром армии России в Морозовске в Ростовской области. На месте удара произошло возгорание.