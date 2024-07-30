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У Росії горить великий оборонний завод — що відомо

30 липня 2024 17:59
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Єкатеринбурзі горить оборонний завод НВО автоматики
Пожежа на оборонному заводі Росії. Фото: росЗМІ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Росії, у Єкатеринбурзі, спалахнула пожежа на оборонному заводі "НУО автоматики". Вогонь охопив площу в 800 квадратних метрів.

Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 30 липня.

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Полум'я охопило один з корпусів заводу, горить дах цеху з хімічною продукцією. Відомо, що частина даху обвалилася.

НУО автоматики ім. Н.А. Семихатова є одною з провідних російських компаній, що спеціалізується на розробці та виробництві систем управління та радіоелектронної апаратури для ракетно-космічної техніки та інших промислових секторів. Вона є частиною держкорпорації "Роскосмос".

Нагадаємо, вночі 30 липня у російському Курську прогриміли гучні вибухи. Місцева влада заявила про атаку і збиття ракет. 

Додамо, що 13 липня лунали вибухи й у Ростовській області. Там безпілотники СБУ поцілили у важливий об'єкт.

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