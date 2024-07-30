В Екатеринбурге горит оборонный завод НПО автоматики

Пожар на оборонном заводе в России. Фото: росСМИ

В России в Екатеринбурге загорелся пожар на оборонном заводе "НПО автоматики". Огонь охватил площадь 800 квадратных метров.

Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 30 июля.

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Пламя охватило один из корпусов завода, горит крыша цеха с химической продукцией. Известно, что часть крыши обрушилась.

НПО автоматики им. Н.А. Семихатова является одной из ведущих российских компаний, специализирующихся на разработке и производстве систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других промышленных секторов. Она является частью госкорпорации "Роскосмос".

Напомним, ночью 30 июля, в российском Курске прогремели громкие взрывы. Местные власти заявили об атаке и сбитии ракет.

Добавим, что в 13 июля раздавались взрывы и в Ростовской области. Там беспилотники СБУ попали в важный объект.