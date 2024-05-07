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У Росії затримали американського солдата, який приїхав до коханої

7 травня 2024 08:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Росії затримали американського солдата, який приїхав до коханої
Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: depositphotos.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Росії на минулому тижні затримали американського військового. Його звинувачують у крадіжці росіянки. 

Про це сказала речниця армії США Сінтія Сміт, пише NBC.

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Зазначається, що солдат Гордон Блек був дислокований у Південній Кореї та приїхав до Росії за власним бажанням. Відомо, що він завершив свою службу й по дорозі до Сполучених Штатів заїхав до Владивостока, щоб відвідати жінку, з якою мав романтичні стосунки.

Однак, Блека затримали та звинувачують у крадіжці росіянки. Водночас невідомо, чи йдеться про ту саму жінку, яку він відвідував. Крім того, за словами посадовців, військовий поїхав в Росію без дозволу свого начальства, наразі його утримують у слідчому ізоляторі.

Видання додає, що Блек став черговим затриманим в РФ американцем. До того ж арешти американців там почастішали останнім часом, оскільки відносини між двома країнами опустилися до рівня часів холодної війни. 

Нагадаємо, нещодавно у РФ затримали священника УГКЦ за ікону з Бандерою та Шухевичом.

Перед цим СБУ затримала колаборантів "виборчої комісії" РФ на Херсонщині. 

США
крадіжка
Кримінал
Кремль
Росія
солдати

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