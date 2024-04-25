СБУ затримала колаборантів "виборчої комісії" РФ на Херсонщині

Затриманні колаборанти. Фото: СБУ

Служба безпеки України арештувала весь склад однієї з російських "виборчих комісій", яка була активна під час окупації Херсонщини. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 25 квітня.

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Деталі справи

Контррозвідувальний відділ СБУ затримав дев’ять колаборантів, які співпрацювали з Росією під час окупації правобережної частини Херсонщини. Ці особи були членами так званої "виборчої комісії № 826", створеної російськими силами у захопленому Бериславському районі.

Також було ідентифіковано керівницю псевдоустанови, яка зараз переховується на ТОТ. Згідно з даними слідства, під час її "перебування на посаді" вона організувала проведення нелегітимного референдуму з метою "приєднання" Херсонщини до Росії.

Затриманні колаборанти. Фото: СБУ

Для виконання наказу з Москви, вона залучила дев’ять місцевих жителів, які потім утворили склад "виборчої комісії". На її вказівку, ці особи активно агітували місцевих жителів підтримати цей фальшивий плебісцит і "голосувати" на користь Росії.

Затриманні колаборанти. Фото: СБУ

У день проведення нелегітимного "референдуму", учасники комісії відвідували приватні домівки з "виборчими скриньками" та підробленими бюлетенями. Під час цих візитів, в супроводі озброєних російських сил, вони збирали "голоси за приєднання до РФ".

Затриманні колаборанти. Фото: СБУ

Коли регіон був звільнений, "голова виборчої комісії" втекла разом з окупантами на лівий берег Херсонщини. ЇЇ підлеглі залишилися на правому березі й ховалися поблизу лінії фронту. Вони сподівалися уникнути відповідальності, але агенти СБУ виявили їх місцеперебування і затримали.

Затриманий колаборант. Фото: СБУ

На даний момент слідчі СБУ висунули затриманим звинувачення за колабораційну діяльність та участь в організації та проведенні незаконних референдумів на окупованій території. Колишня керівниця окупаційної "виборчої комісії" отримала заочне повідомлення про підозру.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишній депутат Комуністичної партії отримав вирок у 15 років позбавлення волі. Він був залучений до коригування ракетних ударів по території Запоріжжя.

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали агента Федеральної служби безпеки РФ. Він передавав ворогу інформацію про дислокацію українських оборонних сил у Харківській та Миколаївській області.