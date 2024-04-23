Суд призначив покарання для ексдепутата, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

Засуджений депутат. Фото: СБУ

Колишній депутат Комуністичної партії отримав вирок у 15 років позбавлення волі. Він був залучений до коригування ракетних ударів по території Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 23 квітня.

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Деталі справи колаборанта

За координатами, які надавав колаборант спецслужбам Росії, оккупанти здійснили серію атак на Запоріжжя у квітні та травні 2022 року.

В результаті цих атак загинули троє мешканців, було знищено 30 житлових будинків і пошкоджено промислове підприємство. Зловмисника, який раніше вже був засуджений за спробу державного перевороту, затримали контррозвідники СБУ у травні 2023 року. Суд, керуючись матеріалами справи, визнав його винним у державній зраді під час воєнного стану і засудив до 15 років тюрми.

Колишнього депутата завербували дистанційно співробітники ФСБ у кінці 2022 року для збору інформації про стратегічні об’єкти України.

Він збирав дані, використовуючи свої зв’язки з колишніми партійцями та особисто фіксував об’єкти, передаючи інформацію через месенджер.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ затримала у Харкові коригувальника ракетних ударів по місту.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації.