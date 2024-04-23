Суд назначил наказание для экс-депутата, корректировавшего ракетные удары по Запорожью

Осужденный депутат. Фото: СБУ

Бывший депутат Коммунистической партии получил приговор в 15 лет лишения свободы. Он был вовлечен в корректировку ракетных ударов по территории Запорожья.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 23 апреля.

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Детали дела коллаборанта

По координатам, которые предоставлял коллаборант спецслужбам России, оккупанты совершили серию атак на Запорожье в апреле и мае 2022 года.

В результате этих атак погибли трое жителей, было уничтожено 30 жилых домов и повреждено промышленное предприятие. Злоумышленник, ранее уже осужденный за попытку государственного переворота, был задержан контрразведчиками СБУ в мае 2023 года. Суд, руководствуясь материалами дела, признал его виновным в государственной измене во время военного положения и приговорил к 15 годам тюрьмы.

Бывшего депутата завербовали дистанционно сотрудники ФСБ в конце 2022 года для сбора информации о стратегических объектах Украины.

Он собирал данные, используя свои связи с бывшими партийцами и лично фиксировал объекты, передавая информацию через мессенджер.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ задержала в Харькове корректировщика ракетных ударов по городу.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который наводил российские дроны на локации сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации.