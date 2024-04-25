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СБУ задержала коллаборантов "избирательной комиссии" РФ в Херсонской области

25 апреля 2024 16:55
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Бригадир София
редактор
СБУ задержала коллаборантов "избирательной комиссии" РФ в Херсонской области
Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Служба безопасности Украины арестовала весь состав одной из российских "избирательных комиссий", которая была активна во время оккупации Херсонщины. Им грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 25 апреля.

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Детали дела

Контрразведывательный отдел СБУ задержал девять коллаборантов, которые сотрудничали с Россией во время оккупации правобережной части Херсонщины. Эти лица являлись членами так называемой "избирательной комиссии № 826", созданной российскими силами в захваченном Бериславском районе.

Также была идентифицирована руководительница этого псевдоучреждения, которая сейчас скрывается на ВОТ. Согласно данным следствия, во время ее "пребывания в должности" она организовала проведение нелегитимного референдума с целью "присоединения" Херсонщины к России.

Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ
Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ

Для выполнения приказа из Москвы она привлекла девять местных жителей, которые затем образовали состав "избирательной комиссии". По ее указанию, эти люди активно агитировали местных жителей поддержать этот фальшивый плебисцит и "голосовать" в пользу России.

Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ
Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ

В день проведения нелегитимного "референдума", участники комиссии посещали частные дома с "избирательными урнами" и поддельными бюллетенями. В ходе этих визитов, в сопровождении вооруженных российских сил, они собирали "голоса за присоединение к РФ".

Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ
Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ

Когда регион был освобожден, "председатель избирательной комиссии" сбежала вместе с оккупантами на левый берег Херсонщины. Её подчиненные остались на правом берегу и скрывались вблизи линии фронта. Они надеялись избежать ответственности, но агенты СБУ обнаружили их местонахождение и задержали.

Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ
Задержанный коллаборант. Фото: СБУ

На данный момент следователи СБУ выдвинули задержанным обвинения в коллаборационной деятельности и участии в организации и проведении незаконных референдумов на оккупированной территории. Бывшая руководительница оккупационной "избирательной комиссии" получила заочное уведомление о подозрении.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Пост СБУ. Фото: скриншот
Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, бывший депутат Коммунистической партии получил приговор в 15 лет лишения свободы. Он был вовлечен в корректировку ракетных ударов по территории Запорожья.

Ранее мы писали, что стражи порядка задержали агента Федеральной службы безопасности РФ. Он передавал врагу информацию о дислокации украинских оборонных сил в Харьковской и Николаевской области.

СБУ
россия
Украина
оккупанты
Коллаборант
оккупация

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