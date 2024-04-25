СБУ задержала коллаборантов "избирательной комиссии" РФ в Херсонской области

Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины арестовала весь состав одной из российских "избирательных комиссий", которая была активна во время оккупации Херсонщины. Им грозит до десяти лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 25 апреля.

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Детали дела

Контрразведывательный отдел СБУ задержал девять коллаборантов, которые сотрудничали с Россией во время оккупации правобережной части Херсонщины. Эти лица являлись членами так называемой "избирательной комиссии № 826", созданной российскими силами в захваченном Бериславском районе.

Также была идентифицирована руководительница этого псевдоучреждения, которая сейчас скрывается на ВОТ. Согласно данным следствия, во время ее "пребывания в должности" она организовала проведение нелегитимного референдума с целью "присоединения" Херсонщины к России.

Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ

Для выполнения приказа из Москвы она привлекла девять местных жителей, которые затем образовали состав "избирательной комиссии". По ее указанию, эти люди активно агитировали местных жителей поддержать этот фальшивый плебисцит и "голосовать" в пользу России.

Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ

В день проведения нелегитимного "референдума", участники комиссии посещали частные дома с "избирательными урнами" и поддельными бюллетенями. В ходе этих визитов, в сопровождении вооруженных российских сил, они собирали "голоса за присоединение к РФ".

Задержанные коллаборанты. Фото: СБУ

Когда регион был освобожден, "председатель избирательной комиссии" сбежала вместе с оккупантами на левый берег Херсонщины. Её подчиненные остались на правом берегу и скрывались вблизи линии фронта. Они надеялись избежать ответственности, но агенты СБУ обнаружили их местонахождение и задержали.

Задержанный коллаборант. Фото: СБУ

На данный момент следователи СБУ выдвинули задержанным обвинения в коллаборационной деятельности и участии в организации и проведении незаконных референдумов на оккупированной территории. Бывшая руководительница оккупационной "избирательной комиссии" получила заочное уведомление о подозрении.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, бывший депутат Коммунистической партии получил приговор в 15 лет лишения свободы. Он был вовлечен в корректировку ракетных ударов по территории Запорожья.

Ранее мы писали, что стражи порядка задержали агента Федеральной службы безопасности РФ. Он передавал врагу информацию о дислокации украинских оборонных сил в Харьковской и Николаевской области.