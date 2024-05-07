В России задержали американского солдата, который приехал к любимой

Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В России на прошлой неделе задержали американского военного. Его обвиняют в воровстве россиянки.

Об этом сказала спикер армии США Синтия Смит, пишет NBC.

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Задержание американского солдата в РФ

Отмечается, что солдат Гордон Блэк был дислоцирован в Южной Корее и приехал в Россию по собственному желанию. Известно, что он закончил свою службу и по дороге в Соединенные Штаты заехал во Владивосток, чтобы посетить женщину, с которой имел романтические отношения.

Однако Блэка задержали и обвиняют в краже россиянки. В то же время неизвестно, идет ли речь о той же женщине, которую он посещал. Кроме того, по словам чиновников, военный уехал в Россию без разрешения своего начальства, пока его удерживают в следственном изоляторе.

Издание добавляет, что Блэк стал очередным задержанным в РФ американцем. Аресты американцев там участились в последнее время, поскольку отношения между двумя странами опустились до уровня времен холодной войны.

Напомним, недавно в РФ был задержан священник УГКЦ за икону с Бандерой и Шухевичем.

Перед этим СБУ задержала коллаборантов "избирательной комиссии" РФ в Херсонской области.