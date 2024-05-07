Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В России задержали американского солдата, который приехал к любимой arrow

В России задержали американского солдата, который приехал к любимой

7 мая 2024 08:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В России задержали американского солдата, который приехал к любимой
Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: depositphotos.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В России на прошлой неделе задержали американского военного. Его обвиняют в воровстве россиянки.

Об этом сказала спикер армии США Синтия Смит, пишет NBC.

Читайте также:

Задержание американского солдата в РФ

Отмечается, что солдат Гордон Блэк был дислоцирован в Южной Корее и приехал в Россию по собственному желанию. Известно, что он закончил свою службу и по дороге в Соединенные Штаты заехал во Владивосток, чтобы посетить женщину, с которой имел романтические отношения.

Однако Блэка задержали и обвиняют в краже россиянки. В то же время неизвестно, идет ли речь о той же женщине, которую он посещал. Кроме того, по словам чиновников, военный уехал в Россию без разрешения своего начальства, пока его удерживают в следственном изоляторе.

Издание добавляет, что Блэк стал очередным задержанным в РФ американцем. Аресты американцев там участились в последнее время, поскольку отношения между двумя странами опустились до уровня времен холодной войны.

Напомним, недавно в РФ был задержан священник УГКЦ за икону с Бандерой и Шухевичем.

Перед этим СБУ задержала коллаборантов "избирательной комиссии" РФ в Херсонской области.

США
кража
Криминал
Кремль
Россия
солдаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень