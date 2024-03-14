У Росії заявили про початок кібервійни з українською розвідкою

Невідомий хакер. Ілюстраційне фото: cybersecurity360.it

В контексті наближення виборів у Росії, пропагандисти Кремля, прагнучи задовольнити свого лідера, висловлюються все більш абсурдно. Нещодавно, вони заявили про початок кібервійни з ГУР.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства обороги України у четвер, 14 березня.

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Повідомлення ГУР

Наприклад, керівник "Ростелекому" Михайло Осєєвський в інтерв’ю державному агентству "ТАСС" стверджує, що Росія знаходиться у кіберконфлікті з Головним управлінням розвідки України.

Цього разу, кремлівський пропагандист, який також є головою державного оператора РФ, вважає українську військову розвідку загрозою для свободи вибору росіян під час голосування.

Він, скажімо так, заспокоїв Путіна, що його компанія впровадила необхідні заходи та розробила систему контролю, яка гарантує голосування на його користь. Проте, такі превентивні заяви вказують на серйозні побоювання пропагандистів не виправдати очікування свого лідера і зірвати ретельно спланований сценарій так званих "виборів".

Допис інформагентства Росії "ТАСС". Фото: ГУР

Врешті-решт, Кремль визнає, що їхні заяви про протистояння НАТО, світовій несправедливості, українським націоналістам та "бандерівській хунті" на ділі є лише спробами подолати одну з українських спецслужб і війною з власним здоровим глуздом.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що такі заяви є черговою спробою кремлівських служок легітимізувати вибори в Росії, продемонструвати силу та обґрунтувати законність влади їх лідера Путіна.

Нагадаємо, що за даними ГУР, Путін дав команду "намалювати" 75% підтримки на виборах.

Раніше ми писали, що бійці ГУР уразили позицію російських операторів дронів.