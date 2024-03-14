Неизвестный хакер. Иллюстрационное фото: cybersecurity360.it

В контексте приближающихся выборов в России, пропагандисты Кремля, стремясь удовлетворить своего лидера, высказываются все более абсурдно. Недавно они заявили о начале кибервойны с ГУР.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в четверг, 14 марта.

Читайте также:

Сообщение ГУР

К примеру, руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью государственному агентству "ТАСС" утверждает, что Россия находится в киберконфликте с Главным управлением разведки Украины.

На этот раз кремлевский пропагандист, также являющийся главой государственного оператора РФ, считает украинскую военную разведку угрозой для свободы выбора россиян во время голосования.

Он, скажем так, успокоил Путина, что его компания ввела необходимые меры и разработала систему контроля, гарантирующую голосование в его пользу. Однако такие превентивные заявления указывают на серьезные опасения пропагандистов не оправдать ожидания своего лидера и сорвать тщательно спланированный сценарий так называемых "выборов".

Сообщение информагентства России "ТАСС". Фото: ГУР

В конце концов, Кремль признает, что их заявления о противостоянии НАТО, мировой несправедливости, украинским националистам и "бандеровской хунте" на деле являются лишь попытками преодолеть одну из украинских спецслужб и войну с собственным здравым смыслом.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что такие заявления являются очередной попыткой кремлевских служек легитимизировать выборы в России, продемонстрировать силу и обосновать законность власти их лидера Путина.

Напомним, что по данным ГУР, Путин дал команду "нарисовать" 75% поддержки на выборах.

Ранее мы писали, что бойцы ГУР поразили позицию российских операторов дронов.