Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Росії впав бомбардувальник Су-34 — фото arrow

У Росії впав бомбардувальник Су-34 — фото

27 липня 2024 15:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Під Волгоградом впав бомбардувальник Су-34
Дим після падіння літака. Фото: росЗМІ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 27 липня, у Росії під містом Волгоград впав бомбардувальник Су-34. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність.

Про це повідомляють російські Telegram канали.

Читайте також:

Під Волгоградом впав бомбардувальник

Мешканці Серафимівського району Волгоградської області публікують фото та відео у соцмережах, на яких видно дим над лісом.

Падіння Су-34
Місцеві мешканці публікують фото після падіння Су-34

За даними російського міністерства оборони, Су-34 зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

"Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність", — йдеться у повідомленні.

А за два дні до цього, в Калузькій області Російської Федерації зазнав авіатрощі ударний гелікоптер Мі-28 Повітряно-космічних сил Росії. Екіпаж внаслідок цього інциденту загинув.

Також ми писали, що на початку липня під час вильоту на випробування з аеродрому "Жуковський" розбився російський надсучасний літак Sukhoi Superjet 100NEW-95. Загинуло три особи.

війна літак росіяни авіакатастрофа окупанти винищувач війна в Україні Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом