Під Волгоградом впав бомбардувальник Су-34

Дим після падіння літака. Фото: росЗМІ

У суботу, 27 липня, у Росії під містом Волгоград впав бомбардувальник Су-34. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність.

Про це повідомляють російські Telegram канали.

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Мешканці Серафимівського району Волгоградської області публікують фото та відео у соцмережах, на яких видно дим над лісом.

Місцеві мешканці публікують фото після падіння Су-34

За даними російського міністерства оборони, Су-34 зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

"Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність", — йдеться у повідомленні.

А за два дні до цього, в Калузькій області Російської Федерації зазнав авіатрощі ударний гелікоптер Мі-28 Повітряно-космічних сил Росії. Екіпаж внаслідок цього інциденту загинув.

Також ми писали, що на початку липня під час вильоту на випробування з аеродрому "Жуковський" розбився російський надсучасний літак Sukhoi Superjet 100NEW-95. Загинуло три особи.