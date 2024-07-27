Под Волгоградом упал бомбардировщик Су-34

В России упал бомбардировщик Су-34 — фото
В субботу, 27 июля, в России под городом Волгоград упал бомбардировщик Су-34. Предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность.
Об этом сообщают российские Telegram каналы.
Под Волгоградом упал бомбардировщик
Жители Серафимовского района Волгоградской области публикуют фото и видео в соцсетях, на которых виден дым над лесом.
По данным российского министерства обороны, Су-34 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.
"Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность", — говорится в сообщении.
А за два дня до этого, в Калужской области Российской Федерации упал ударный вертолет Ми-28 Воздушно-космических сил России. Экипаж в результате этого инцидента погиб.
Также мы писали, что в начале июля во время вылета на испытания с аэродрома "Жуковский" разбился российский сверхсовременный самолет Sukhoi Superjet 100NEW-95 . Погибли три человека.
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