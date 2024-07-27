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В России упал бомбардировщик Су-34 — фото

27 июля 2024 15:17
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Под Волгоградом упал бомбардировщик Су-34
Дым после падения самолета. Фото: росСМИ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В субботу, 27 июля, в России под городом Волгоград упал бомбардировщик Су-34. Предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность.

Об этом сообщают российские Telegram каналы.

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Жители Серафимовского района Волгоградской области публикуют фото и видео в соцсетях, на которых виден дым над лесом.

Падения Су-34
Местные жители публикуют фото после падения Су-34

По данным российского министерства обороны, Су-34 потерпел крушение во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

"Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность", — говорится в сообщении.

А за два дня до этого, в Калужской области Российской Федерации упал ударный вертолет Ми-28 Воздушно-космических сил России. Экипаж в результате этого инцидента погиб.

Также мы писали, что в начале июля во время вылета на испытания с аэродрома "Жуковский" разбился российский сверхсовременный самолет Sukhoi Superjet 100NEW-95 . Погибли три человека.

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