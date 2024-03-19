У Росії стався обвал на шахті — 13 гірників опинилися під завалами

Шахтарі у шахті.Ілюстративне фото: УНІАН

У понеділок, 18 березня, в Амурській області РФ стався обвал гірської маси на місцевій шахті. За даними офіційних джерел, під завалами перебувають 13 осіб, які працювали на шахті.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Серед постраждалих — вахтові робітники з різних регіонів. Зв'язку з ними немає, інформує влада Приамур'я. Група рятувальників вже вирушила на місце події через вентиляційні системи, аби надати медичну допомогу постраждалим.

Наразі триває розчищення транспортного ухилу та встановлення зв'язку з постраждалими. Для цього мобілізовано всі доступні сили та засоби регіону. Пожежно-рятувальні групи продовжують роботу, а 25 співробітників гірничо-рятувального взводу МНС Росії прибули на місце події для допомоги в аварійних ситуаціях.

Додатково з Хабаровського краю до Амурської області направлено вертоліт Мі-8 з 13 рятувальниками МНС Росії та відомства з Приморського краю. Крім того, повідомляють про прорив води у копальні.

Нагадаємо, що у московських аеропортах вводили обмеження на польоти через атаки дронів.

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