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У Росії в Амурській області стався обвал на шахті — 13 гірників опинилися під завалами

19 березня 2024 07:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Росії стався обвал на шахті — 13 гірників опинилися під завалами
Шахтарі у шахті.Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У понеділок, 18 березня, в Амурській області РФ стався обвал гірської маси на місцевій шахті. За даними офіційних джерел, під завалами перебувають 13 осіб, які працювали на шахті.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Серед постраждалих — вахтові робітники з різних регіонів. Зв'язку з ними немає, інформує влада Приамур'я. Група рятувальників вже вирушила на місце події через вентиляційні системи, аби надати медичну допомогу постраждалим. 

Наразі триває розчищення транспортного ухилу та встановлення зв'язку з постраждалими. Для цього мобілізовано всі доступні сили та засоби регіону. Пожежно-рятувальні групи продовжують роботу, а 25 співробітників гірничо-рятувального взводу МНС Росії прибули на місце події для допомоги в аварійних ситуаціях.

Додатково з Хабаровського краю до Амурської області направлено вертоліт Мі-8 з 13 рятувальниками МНС Росії та відомства з Приморського краю. Крім того, повідомляють про прорив води у копальні.

Нагадаємо, що у московських аеропортах вводили обмеження на польоти через атаки дронів. 

Також ми писали про те, що у російському аеропорту міста Сочі сталася пожежа, що викликала хвилювання серед місцевих мешканців та приголомшення у соціальних мережах. 

росіяни
шахта
рятувальники

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