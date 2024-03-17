Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У московських аеропортах вводили обмеження на польоти через атаки дронів arrow

У московських аеропортах вводили обмеження на польоти через атаки дронів

17 березня 2024 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У московських аеропортах вводили обмеження на польоти через атаки дронів
Наслідки падіння уламків у московському аеропорту Домодєдово. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В аеропортах Москви у неділю, 17 березня, вводили обмеження на польоти. Це рішення було прийнято після нічних атак дронів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Обмеження на польоти в аеропортах Москви

У "Росавіації" розповіли, що обмеження на вильоти та посадки ввели о 09:39 (08:39 за Києвом). Це стосувалося аеропортів: 

  • Внуково;
  • Домодєдово;
  • Жуковський.

Цьому рішенню передувала атака безпілотників, декілька з яких нібито збили над Московською областю.

Увага! Відео містить нецензурну лексику! 18+!

null
Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 березня у російському аеропорту міста Сочі сталася пожежа, що викликала хвилювання серед місцевих мешканців та приголомшення у соціальних мережах. Проте, за інформацією пресслужби летовища, це були заплановані навчання, спрямовані на вдосконалення навичок гасіння пожеж.

Також 13 березня у російському аеропорту Пулково запроваджували заборону на польоти. Він розташований у Санкт-Петербурзі.

росія
аеропорти
росіяни
Москва
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство