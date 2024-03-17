У московських аеропортах вводили обмеження на польоти через атаки дронів

Наслідки падіння уламків у московському аеропорту Домодєдово. Фото: росЗМІ

В аеропортах Москви у неділю, 17 березня, вводили обмеження на польоти. Це рішення було прийнято після нічних атак дронів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У "Росавіації" розповіли, що обмеження на вильоти та посадки ввели о 09:39 (08:39 за Києвом). Це стосувалося аеропортів:

Внуково;

Домодєдово;

Жуковський.

Цьому рішенню передувала атака безпілотників, декілька з яких нібито збили над Московською областю.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 березня у російському аеропорту міста Сочі сталася пожежа, що викликала хвилювання серед місцевих мешканців та приголомшення у соціальних мережах. Проте, за інформацією пресслужби летовища, це були заплановані навчання, спрямовані на вдосконалення навичок гасіння пожеж.

Також 13 березня у російському аеропорту Пулково запроваджували заборону на польоти. Він розташований у Санкт-Петербурзі.