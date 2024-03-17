У московських аеропортах вводили обмеження на польоти через атаки дронів
В аеропортах Москви у неділю, 17 березня, вводили обмеження на польоти. Це рішення було прийнято після нічних атак дронів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Обмеження на польоти в аеропортах Москви
У "Росавіації" розповіли, що обмеження на вильоти та посадки ввели о 09:39 (08:39 за Києвом). Це стосувалося аеропортів:
- Внуково;
- Домодєдово;
- Жуковський.
Цьому рішенню передувала атака безпілотників, декілька з яких нібито збили над Московською областю.
Увага! Відео містить нецензурну лексику! 18+!
Нагадаємо, 13 березня у російському аеропорту міста Сочі сталася пожежа, що викликала хвилювання серед місцевих мешканців та приголомшення у соціальних мережах. Проте, за інформацією пресслужби летовища, це були заплановані навчання, спрямовані на вдосконалення навичок гасіння пожеж.
Також 13 березня у російському аеропорту Пулково запроваджували заборону на польоти. Він розташований у Санкт-Петербурзі.
Читайте Новини.LIVE!