В московских аэропортах вводили ограничения на полеты из-за атак дронов
В аэропортах Москвы в воскресенье, 17 марта, вводились ограничения на полеты. Это решение было принято после ночных атак дронов.
Об этом сообщают росСМИ.
Ограничения на полеты в аэропортах Москвы
В "Росавиации" рассказали, что ограничения на вылеты и посадки были введены в 09:39 (08:39 по Киеву). Это касалось аэропортов:
- Внуково;
- Домодедово;
- Жуковский.
Этому решению предшествовала атака беспилотников, несколько из которых якобы были сбиты над Московской областью.
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Напомним, 13 марта в российском аэропорту города Сочи произошел пожар, вызвавший волнение среди местных жителей и ошеломление в социальных сетях. Однако, по информации пресс-службы аэропорта, это были запланированные учения, направленные на усовершенствование навыков тушения пожаров.
Также 13 марта в российском аэропорту Пулково вводили запрет на полеты. Он расположен в Санкт-Петербурге.
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