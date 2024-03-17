В московских аэропортах вводили ограничения на полеты из-за атак дронов

Последствия падения обломков в московском аэропорту Домодедово. Фото: росСМИ

В аэропортах Москвы в воскресенье, 17 марта, вводились ограничения на полеты. Это решение было принято после ночных атак дронов.

Об этом сообщают росСМИ.

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Ограничения на полеты в аэропортах Москвы

В "Росавиации" рассказали, что ограничения на вылеты и посадки были введены в 09:39 (08:39 по Киеву). Это касалось аэропортов:

Внуково;

Домодедово;

Жуковский.

Этому решению предшествовала атака беспилотников, несколько из которых якобы были сбиты над Московской областью.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 13 марта в российском аэропорту города Сочи произошел пожар, вызвавший волнение среди местных жителей и ошеломление в социальных сетях. Однако, по информации пресс-службы аэропорта, это были запланированные учения, направленные на усовершенствование навыков тушения пожаров.

Также 13 марта в российском аэропорту Пулково вводили запрет на полеты. Он расположен в Санкт-Петербурге.