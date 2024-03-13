У російському аеропорту Пулково вводили заборону на польоти — що відомо

Аеропорт Пулково. Фото: росЗМІ

В російському аеропорту Пулково запроваджували заборону на польоти у середу, 13 березня. Він розташований у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"В аеропорту "Пулково" запроваджували тимчасові обмеження з 07:32 до 08:00", — йдеться у повідомленні.

Там тимчасово не приймали та не випускали літаки.

Наразі аеропорт відновив свою роботу.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов проаналізував вірогідність терактів у Росії. За його словами, це один зі сценаріїв, який лежить в Кремлі на столі.

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі Росія намагається запустити виробництво оновлених керованих авіабомб, щоб збільшити обстріли по лінії фронту. Таке озброєння фактично є модернізованою версією некерованих авіабомб FAB ще радянських часів.