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У російському аеропорту Пулково вводили заборону на польоти — що відомо

13 березня 2024 08:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У російському аеропорту Пулково вводили заборону на польоти — що відомо
Аеропорт Пулково. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В російському аеропорту Пулково запроваджували заборону на польоти у середу, 13 березня. Він розташований у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"В аеропорту "Пулково" запроваджували тимчасові обмеження з 07:32 до 08:00", — йдеться у повідомленні.

Там тимчасово не приймали та не випускали літаки.

Наразі аеропорт відновив свою роботу.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов проаналізував вірогідність терактів у Росії. За його словами, це один зі сценаріїв, який лежить в Кремлі на столі.

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі Росія намагається запустити виробництво оновлених керованих авіабомб, щоб збільшити обстріли по лінії фронту. Таке озброєння фактично є модернізованою версією некерованих авіабомб FAB ще радянських часів.

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