У російському аеропорту Пулково вводили заборону на польоти — що відомо
В російському аеропорту Пулково запроваджували заборону на польоти у середу, 13 березня. Він розташований у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляють росЗМІ.
Заборона на польоти в РФ
"В аеропорту "Пулково" запроваджували тимчасові обмеження з 07:32 до 08:00", — йдеться у повідомленні.
Там тимчасово не приймали та не випускали літаки.
Наразі аеропорт відновив свою роботу.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов проаналізував вірогідність терактів у Росії. За його словами, це один зі сценаріїв, який лежить в Кремлі на столі.
Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що наразі Росія намагається запустити виробництво оновлених керованих авіабомб, щоб збільшити обстріли по лінії фронту. Таке озброєння фактично є модернізованою версією некерованих авіабомб FAB ще радянських часів.
Читайте Новини.LIVE!