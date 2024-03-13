В российском аэропорту Пулково вводили запрет на полеты — что известно

Аэропорт Пулково. Фото: росСМИ

В российском аэропорту Пулково вводили запрет на полеты в среду, 13 марта. Он расположен в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают росСМИ.

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"В аэропорту "Пулково" вводились временные ограничения с 07:32 до 08:00", — говорится в сообщении.

Там временно не принимали и не выпускали самолеты.

В настоящее время аэропорт возобновил свою работу.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов проанализировал вероятность терактов в России. По его словам, это один из сценариев, лежащий в Кремле на столе.

Также аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия пытается запустить производство обновленных управляемых авиабомб, чтобы увеличить обстрелы по линии фронта. Такое вооружение фактически является модернизированной версией неуправляемых авиабомб FAB еще в советское время.