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В России в Амурской области произошел обвал на шахте — 13 горняков оказались под завалами

19 марта 2024 07:57
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В России произошел обвал на шахте - 13 горняков оказались под завалами
Шахтеры в шахте. Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В понедельник, 18 марта, в Амурской области РФ произошел обвал горной массы на местной шахте. По данным официальных источников, под завалами находятся 13 человек, работавших на шахте.

Об этом сообщают росСМИ.

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Среди пострадавших — вахтенные рабочие из разных регионов. Связи с ними нет, информируют власти Приамурья. Группа спасателей уже отправилась на место происшествия по вентиляционным системам, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим.

В настоящее время идет расчистка транспортного уклона и установление связи с пострадавшими. Для этого мобилизованы все доступные силы и средства региона. Пожарно-спасательные группы продолжают работу, а 25 сотрудников горноспасательного взвода МЧС России прибыли на место происшествия для помощи в аварийных ситуациях.

Дополнительно из Хабаровского края в Амурскую область направлен вертолет Ми-8 с 13 спасателями МЧС России и ведомства из Приморского края. Кроме того, сообщают о прорыве воды в руднике.

Напомним, что в московских аэропортах вводили ограничения на полеты из-за атак дронов.

Также мы писали о том, что в российском аэропорту города Сочи произошел пожар, вызвавший волнение среди местных жителей и ошеломление в социальных сетях.

россияне
шахта
спасатели

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