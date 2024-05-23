У РФ будують фільтраційні табори для українців

У Росії розгорнули будівництво фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих
У Поволжі в Росії зафіксовано масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих піонерських. Йдеться про швидкомонтажні модульні будиночки, які вміщатимуть сотні осіб.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Фільтраційні табори для українців у РФ
Російська влада вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї тимчасової окупації деяких територій України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність загарбницькій владі. До того ж з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.
"Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів росіяни активізувалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Загарбники перевіряють квартири українців і забирають людей у російський полон.
Також загарбники викладатимуть дітям на тимчасово окупованих територіях України новий предмет. Йдеться про моральні основи сімейного життя, під час якого дітям розповідатимуть про "російські цінності".
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