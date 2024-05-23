У РФ будують фільтраційні табори для українців

Будівельники в Росії. Фото: росЗМІ

У Поволжі в Росії зафіксовано масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців під виглядом дитячих піонерських. Йдеться про швидкомонтажні модульні будиночки, які вміщатимуть сотні осіб.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Російська влада вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї тимчасової окупації деяких територій України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність загарбницькій владі. До того ж з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.

"Останнім часом на тимчасово підконтрольній окупаційним військам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на Півдні України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом останніх двох тижнів росіяни активізувалися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Загарбники перевіряють квартири українців і забирають людей у російський полон.

Також загарбники викладатимуть дітям на тимчасово окупованих територіях України новий предмет. Йдеться про моральні основи сімейного життя, під час якого дітям розповідатимуть про "російські цінності".