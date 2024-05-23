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В России развернули строительство фильтрационных лагерей для украинцев под видом детских

23 мая 2024 07:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В РФ строят фильтрационные лагеря для украинцев
Строители в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Поволжье в России зафиксировано строительство фильтрационных лагерей для украинцев под видом детских пионерских. Речь идет о быстромонтажных модульных домиках, которые будут вмещать сотни человек.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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Российские власти выстраивают систему фильтрационных лагерей с начала своей временной оккупации некоторых территорий Украины. В таких зонах людей проверяют на лояльность захватническим властям. К тому же с ее помощью пытаются создать базу данных жителей оккупированных территорий.

"В последнее время на временно подконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мероприятий. Особенно жесткие проверки наблюдаются на Юге Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, за последние две недели россияне активизировались на временно оккупированных территориях Запорожской области. Захватчики проверяют квартиры украинцев и забирают людей в плен.

Также захватчики будут преподавать детям на временно оккупированных территориях Украины новый предмет. Речь идет о моральных основах семейной жизни, во время которой детям будут рассказывать о "русских ценностях".

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