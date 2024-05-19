Росіяни вигадали новий предмет для школярів на окупованих територіях

Школярі на тимчасово окупованій території України. Фото: росЗМІ

Російські загарбники викладатимуть дітям на тимчасово окупованих територіях України новий предмет. Йдеться про моральні основи сімейного життя, під час якого дітям розповідатимуть про "російські цінності".

Про це повідомив Центр національного спротиву у неділю, 19 травня.

Читайте також:

Новий предмет для школярів на ТОТ

Під час уроків росіяни говоритимуть про російську "духовність" та "традиції". Зокрема про те, що жінка повинна народжувати й бути покірною, а чоловік — захищати вітчизну.

"Таким чином формується патерн "взірцевої родини РФ", де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів. На цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець Володимир Путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях "російської родини", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, на тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків. Зокрема, дітей вчать визначати "екстремістів" та "терористів" і повідомляти про них окупантам.

Також на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини було повернуто ще шістьох дітей. Як зазначається, батьки наважилися виїхати з окупації через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення".