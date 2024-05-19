Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow "Скрєпи" для школярів — росіяни викладатимуть дітям на ТОТ новий предмет arrow

"Скрєпи" для школярів — росіяни викладатимуть дітям на ТОТ новий предмет

19 травня 2024 23:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни вигадали новий предмет для школярів на окупованих територіях
Школярі на тимчасово окупованій території України. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники викладатимуть дітям на тимчасово окупованих територіях України новий предмет. Йдеться про моральні основи сімейного життя, під час якого дітям розповідатимуть про "російські цінності".

Про це повідомив Центр національного спротиву у неділю, 19 травня.

Читайте також:

Новий предмет для школярів на ТОТ

Під час уроків росіяни говоритимуть про російську "духовність" та "традиції". Зокрема про те, що жінка повинна народжувати й бути покірною, а чоловік — захищати вітчизну.

"Таким чином формується патерн "взірцевої родини РФ", де чоловік має помирати у війнах, а жінка має народжувати нових солдатів. На цих уроках забувають говорити, що міжнародний злочинець Володимир Путін має купу позашлюбних дітей й кинув свою дружину в традиціях "російської родини", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, на тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків. Зокрема, дітей вчать визначати "екстремістів" та "терористів" і повідомляти про них окупантам.

Також на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини було повернуто ще шістьох дітей. Як зазначається, батьки наважилися виїхати з окупації через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення".

діти
росіяни
Україна
окупанти
школярі
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку